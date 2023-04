Projet Praille Acacias Vernets – PAV: le quartier de la Pointe Nord accueille ses premiers usagers L’ancien site de Firmenich, à la route des Jeunes, a été entièrement rénové. Près de 650 fonctionnaires s’y installeront ces prochains mois. Aurélie Toninato

À terme, ce quartier situé à la route des Jeunes accueillera environ 2000 fonctionnaires et 1000 visiteurs par jour. Par ailleurs, 250 logements seront proposés, ainsi que des activités culturelles. ERIC ROSSIER

C’est une étape de la mise en œuvre du projet de la transformation du périmètre Praille Acacias Vernets (PAV): des collaborateurs de l’État ont commencé à s’installer dans des bureaux rénovés, situés sur l’ancien site de Firmenich à la route des Jeunes. Leur arrivée concrétise la première phase de transformation du quartier Pointe Nord – secteur Queue-d’Arve et quartier des Acacias – rapportent les autorités genevoises dans un communiqué.

2000 fonctionnaires et 250 logements

À terme, ce quartier accueillera environ 2000 fonctionnaires et 1000 visiteurs par jour. Par ailleurs, 250 logements seront proposés, ainsi que des activités culturelles, dont la Parfumerie et le théâtre du Loup, tous deux maintenus. Le quartier accueillera aussi le prolongement de la Voie verte d’agglomération, réalisée par la Ville de Genève.

Les premiers occupants – le personnel de l’Office cantonal des bâtiments (OCBA) du Département des infrastructures – ont déjà investi les lieux. Le service de protection de l’adulte (SPAd) du Département de la cohésion sociale leur emboîtera le pas fin avril, suivis par le pôle protection de l’enfance et de la jeunesse et le pôle de coordination des prestations déléguées et de surveillance de l’Office de l’enfance et de la jeunesse (OEJ) du Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Cela permettra à l’État de libérer le bâtiment situé au boulevard de Saint-Georges, qu’il louait pour certains services de ces deux offices depuis dix ans. «Diminuer les coûts en résiliant des locations onéreuses» n’est pas l’unique objectif de cette démarche, précisent les autorités. «Les nouveaux locaux seront aménagés, pour les activités qui le permettent, dans une configuration «smart office», comprenant du mobilier spécifique et des espaces flexibles. […] Un espace de coworking pour l’ensemble des fonctionnaires du canton sera également disponible, ce qui aura pour avantage de favoriser les synergies.»

«Site écologiquement responsable»

L’État vante également la création d’un site «écologiquement responsable», qui sera, à terme, relié au réseau GeniLac des SIG. La tour de la CPEG, emblématique du site, est dotée d’un concept énergétique «innovant» réalisé selon des normes de très haute performance énergétique. Le bâtiment est notamment muni de panneaux photovoltaïques d’un nouveau type sur ses façades, ainsi que d’une ventilation naturelle. L’économie circulaire et le réemploi de matériaux font aussi partie de cette rénovation. Le recours à des matériaux neufs a été limité.

Enfin, les aménagements ont également été conçus pour mieux accueillir les usagères et usagers, peut-on encore lire dans le communiqué. «Particulièrement bien desservi par les transports publics et attenant à la future voie verte d’agglomération, le site accueillera environ 600 visiteurs et visiteuses par jour à l’automne 2023.»

Fruit d’une collaboration entre de nombreux partenaires, ce projet de relocalisation a réuni notamment la CPEG, le bureau d’architectes Baud & Früh, la direction Praille Acacias Vernets et l’Office cantonal des bâtiments.

