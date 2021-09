Lettre du jour – Pauvre école, pauvres parents! Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 14 septembre

Dans l’affaire du prof gifleur à Genolier («TdG» 11 septembre), les parents, piqués dans leur orgueil, très remontés mais nullement concernés par le comportement de leur progéniture, en exigent la démission. Ils ne savent pas que le respect, qu’ils demandent pour leur fils, ne se décrète pas, il se mérite, il se gagne.

Le prof n’a pas «pété les plombs», il a fait son travail tout en étant poussé à bout par une bande de trublions en manquent d’amusement et qui ne respectent personne. Lorsqu’il n’y a pas de limites posées, tout est permis dans la tête de certains.

Le sujet du laxisme ou de «l’impunité» chez les mineurs délinquants est un sujet extrêmement tabou. Les policiers n’osent pas en parler, surtout ne peuvent pas en parler. Il n’y a pas plus politiquement incorrect que de parler de laxisme ou d’impunité.

Tout le monde sait que l’école d’aujourd’hui a échoué dans sa mission. Les enfants et leurs parents croient avoir tous les droits mais aucune obligation. À l’heure où tous les courants prônent l’écoute inconditionnelle de l’enfant, la délinquance juvénile est en constante augmentation.

Les autorités communales ne doivent pas se cacher la réalité, elles doivent dans cette affaire désigner le vrai coupable sans essayer de renverser les responsabilités.

Les manifestations de difficultés d’ordre comportemental chez les élèves sont nombreuses: mentir, désobéir à répétition, faire mal aux autres élèves, défier l’autorité, transgresser les règles, vandaliser, voler ou taxer ses pairs, consommer de l’alcool ou des drogues, etc.

Il est temps que ce paradigme change: c’est à l’élève de s’adapter au système scolaire et non pas à l’école.

La justice des mineurs se singularise certes par sa primauté de l’éducatif sur le répressif. Mais plutôt qu’être opposés, ces deux impératifs gagneraient à être utilement conciliés. Car l’éducation ne saurait rimer avec l’impunité. Sauf à croire qu’il est possible d’éduquer en déresponsabilisant.

Les mêmes autorités feront bien de se rappeler les mots de Montesquieu en «Lettres persanes»: «Il faut pourtant avouer que quelques-uns d’entre eux (législateurs) ont eu une attention qui marque beaucoup de sagesse; c’est qu’ils ont donné aux pères une grande autorité sur leurs enfants: rien ne soulage plus les magistrats; rien ne dégarnit plus les tribunaux; rien enfin ne répand plus de tranquillité dans un État, où les mœurs font toujours de meilleurs citoyens que les lois.»

Enilian Koller

