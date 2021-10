Équipe suisse de football – Pause détente pour la Nati à Knie Les joueurs et leur staff ont assisté mercredi soir au spectacle de cirque. L’occasion pour les athlètes de se mettre pour une fois à la place du public. Stéphanie Arboit

Le spectacle de Knie va débuter dans quelques secondes. Quand soudain, dans l’obscurité, ils ont pénétré dans le chapiteau en catimini, Xherdan Shaqiri remontant instinctivement sa capuche sur la tête après avoir croisé un regard l’ayant reconnu.

Mirage? Non, l’équipe suisse de football et son staff étaient bien présents mercredi soir pour cette représentation lausannoise du cirque et de ses vedettes.

«C’est intéressant de nous retrouver dans le public, d’avoir l’autre point de vue, de changer de rôle en somme» Breel Embolo, attaquant de l’équipe suisse de football

«C’est intéressant de nous retrouver dans le public, d’avoir l’autre point de vue, de changer de rôle en somme», confiait à l’entracte l’attaquant Breel Embolo.