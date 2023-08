Mondiaux de VTT – Pauline Ferrand-Prévot seule au monde Pauline Ferrand-Prévot est encore devenue championne du monde de la distance olympique, à Glentress Forrest. Les vététistes helvétiques sont beaucoup plus loin. Robin Carrel Glentress Forrest

Pauline Ferrand-Prévot était irrésistible à Glasgow. AFP

Pauline Ferrand-Prévot était juste un cran au-dessus de tout le monde, cette semaine, en Ecosse. La Champenoise de 31 ans avait survolé le short-track jeudi et a récidivé ce samedi. La Française a remporté son 5e titre planétaire en cross-country, le 4e lors des 5 dernières années. Elle compte désormais 15 maillots arc-en-ciel toutes disciplines confondues!

«PFP» n'a laissé aucune chance à la concurrence. Sa compatriote Loana Lecomte était bien partie seule devant, au bluff, dès le départ, mais la coureuse Ineos l'a doublée dès le 2e tour pour filer vers la victoire. Seule la jeune prodige Puck Pieterse (21 ans) était peut-être à même de contester la supériorité de Pauline Ferrand-Prévot. Mais la Néerlandaise a chuté au tout début de la course

.Du côté suisse, on a longtemps cru qu'Alessandra Keller allait pouvoir se battre pour monter sur la 3e marche du podium. Mais la Nidwaldienne (5e à 2'23), qui a longtemps mené la chasse derrière les deux Françaises, a fini par craquer sous la pression de Mona Mitterwallner (21 ans) et de Pieterse. C'est finalement la seconde qui a arraché le bronze.

La St-Galloise Jolanda Neff rentrera d’Écosse déçue, même si elle a terminé 9e et 2e meilleure Suisse (à plus de 4 minutes!), ce qui sera important dans l'optique de briguer un des deux spots au départ des JO de Paris. Deux autres St-Galloises, Nicole Koller (11e) et Ramona Forchini (12e), ont intégré le top 15.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

