Déballage fratricide – Paul Pogba, un marabout et des vautours Le champion du monde Paul Pogba se dit victime d’une tentative d’extorsion de 13 millions d’euros. Et parmi les rançonneurs figurerait son frère, Mathias. Une nouvelle affaire – une de plus! – secoue le football français. Jean Ammann

La fratrie Pogba réunie autour du magot: désormais, elle se déchire. GETTY IMAGES

On croyait les footballeurs amoureux du bling-bling et donc des rappeurs, et voilà qu’ils nous chantent du Céline Dion: «Les formules magiques des marabouts d’Afrique / J’les dirai sans remords pour que tu m’aimes encore…»