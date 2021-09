Notre histoire – Patrimoine: les regards de pierre des mascarons nous fixent Dominique Huppi expose ce samedi au Pavillon Sicli ses photos de visages saisis sur nos façades. Benjamin Chaix

Quelques mascarons photographiés à Genève par Dominique Huppi. DOMINIQUE HUPPI

Quelle idée géniale a eu ce Genevois curieux! Dominique Huppi traque depuis des années les visages de pierre, de fer ou de bois qui fixent les passants du haut des façades de notre ville. Il en a répertorié trois cent cinquante et les a tous photographiés. Les téléspectateurs se souviennent d’avoir vu à l’antenne cet ancien journaliste de la RTS, notamment dans «Classe Eco», qu’il présentait avec Béatrice Jéquier.

«J’ai pris ma retraite il y a une quinzaine d’années, confie le septuagénaire tout juste rentré de ses vacances au Portugal. Très récemment, j’ai fait connaître mon travail autour des mascarons au Service culturel (SEC) de la Ville de Genève présidé par Sami Kanaan. Par chance, l’occasion s’est présentée d’exposer mes photos ce 11 septembre au Pavillon Sicli. Cette année, les Journées du patrimoine ouvrent pour la première fois cet espace aux initiatives individuelles d’amateurs du patrimoine. Cela s’appelle Champ libre. Mes photos seront exposées en format affiche, mais seulement ce samedi de 10h à 17h.»

Un sujet encore peu étudié

Un jour, c’est trop court pour une exposition. Dominique Huppi espère avoir d’autres occasions de montrer ses grands formats. «Cela pourrait aussi déboucher sur une publication, mais il faudrait pour cela qu’une recherche sérieuse soit entreprise sur ce sujet par une historienne ou un historien de l’art intéressé par le sujet. Qui sait, une étudiante ou un étudiant s’y consacrera peut-être un jour?» En attendant, le chasseur d’images a réalisé pour lui-même des albums illustrés. Des pages et des pages d’expressions pétrifiées, vraiment saisissantes.

«C’est leur regard qui m’a attiré vers les mascarons, se souvient Dominique Huppi, je trouve extraordinaire que ces masques paraissent si vivants. En les photographiant, j’ai cherché à capter ce regard, cette étincelle de vie. Cela n’a pas été facile. J’ai un très bon téléobjectif mais il fallait trouver la bonne lumière et le bon emplacement. Je suis allé dans l’immeuble d’en face, j’ai attendu, j’ai recommencé. Ces sculptures ne sont pas toutes aisément atteignables et certaines sont dans un triste état.»

La question de la conservation des mascarons intéresse vivement le photographe. Le thème des Journées du patrimoine est précisément cette année le savoir-faire, qui a permis à tant de beaux bâtiments de tenir encore debout des siècles après leur construction. Pour les entretenir, les mêmes connaissances et le même talent sont nécessaires. Allez devant le 24, rue de la Cité, le 12 ou le 14, rue Calvin, les 26-28 rue Prévost-Martin, le 17, rue de la Croix-d’Or, le 10, place de la Taconnerie, vous y verrez des têtes usées, lépreuses, vérolées, érodées, qu’elles datent de 1712 ou de 1904… Il faut agir quand il est encore temps. Quand un visage s’efface trop, il devient de plus en plus difficile de le restaurer.

Des tailleurs de pierre genevois

Dominique Huppi s’est intéressé de près au récent chantier de rénovation de l’immeuble 8, rue Saint-Victor, dont les sculptures ont retrouvé leur aspect d’origine grâce à l’artisan tailleur de pierre Michel Gillabert. Celui-ci a travaillé pendant trois ans à la rénovation de ces personnages avec Vincent Du Bois de l’atelier Cal’as et l’entreprise Mello. D’authentiques spécialistes genevois, seuls à même de reproduire à l’identique des visages sculptés, à partir d’un moulage en plâtre, reproduit sur pierre au moyen d’un pantographe.

Un autre chantier a occupé ces dernières années Vincent Du Bois et Michel Gillabert, celui de la chapelle des Macchabées. Ils écrivaient à ce propos, en juin 2018 dans le rapport de l’Association des sculpteurs sur pierre indépendants de Genève: «L’existence et la longévité de la pierre de taille dépendent du savoir-faire ancestral qui le façonne. Il convient de ne pas dissocier cette «substance historique» du riche environnement qui l’a fait naître, à savoir la transmission du savoir-faire. Considérer cette «substance historique» sans les gestes dont elle est issue revient à la condamner à disparaître. La restauration doit se faire impérativement au cas par cas et dans le respect du contexte, mais jamais en sevrant la «substance historique» du travail de la matière. C’est donc dans la préservation du geste, et non du seul objet ouvragé, que se trouve le cœur de la préservation de notre patrimoine bâti.»

Il ne reste plus aux propriétaires concernés qu’à prendre les bonnes décisions, afin de permettre aux effigies mystérieuses qui ornent leurs maisons de continuer à les accueillir avec le sourire de la vie aux lèvres, plutôt qu’avec un rictus d’agonie…

