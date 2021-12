Paroles paroles – Patrick Sébastien: «Le travail, c’est ma came» L’increvable animateur-imitateur aux mille chantiers sera à l’Arena le 31 décembre avec son «Plus grand cabaret du monde». L’occasion de papoter avec un joyeux bosseur. Jérôme Estebe - Texte , Nadia Freymon - Illustration

Il clope comme un pompier. Tutoie à tout va. Enchaîne saillies philo-politiques et grivoiseries gratinées. Voilà Patrick Sébastien, carcasse balèze, bon sourire et crinière grise, phénix du petit écran tricolore et de la gauloiserie sans complexe. Mais aussi bourreau de travail. Pensez, il tourne simultanément avec «Louis XVI.fr», pièce de théâtre satirique en costume écrite de ses blanches mains, fait la promo de son nouvel et 20e album; publie un recueil de «Mots croisés et divagations réfléchies». Avant de débouler à l’Arena le 31 décembre avec son «Plus grand cabaret du monde». Remercié par France Télévisions après vingt-deux ans de bons et juteux service, Sébastien a bien conçu quelques aigreurs. Mais son appétit d’ogre demeure intact.

Imitateur, producteur, romancier, dramaturge, animateur, chanteur… Sur vos papiers officiels, quelle est donc votre profession? Artiste. J’y tiens. J’avais demandé qu’ils marquent saltimbanque, avec toute la liberté que cela comprend. C’est d’ailleurs le problème avec la TV aujourd’hui. Imagine un artiste qui viendrait dans une galerie où on lui demanderait d’enlever le bleu sur son tableau, ou d’ajouter un chien dans un coin de la toile. Ben la télé, c’est pareil. Ils te formatent. Moi, je garde toute ma palette. Je n’y travaille plus. J’ai fait mille métiers. Massicoteur, proxénète, peintre en bâtiment durant mes études. Je peignais des radiateurs. Un jour, un ouvrier portugais regarde mon travail et s’étonne que je n’ai pas peint un coude en dessous. Mais personne ne peut le voir, lui dis-je. Il me répond: ce n’est pas pour le patron qu’il faut finir le boulot, c’est pour toi. Je ne l’ai jamais oublié. Je fignole tout, les moindres détails. En vingt-deux ans de cabaret à la télé, il n’y a pas une image que je n’aie contrôlée.

Le 31 au soir à l’Arena, à quoi faut-il s’attendre? À un spectacle magnifique! Un truc de fou. On est 98 sur la route. Cinquante artistes sur scène: des danseurs, trapézistes, clowns, acrobates. Moi, je meuble, j’anime, je dis des bêtises. Je fais le Monsieur Loyal. Le show a démarré le 30 octobre à Caen. Il y aura 40 représentations. L’idée, c’est d’en faire un rendez-vous. Comme un cirque qui revient chaque année.

Les questions obliques Afficher plus Un plat que vous ne mangerez jamais? Les abats. Et puis l’ail, hélas, que j’adore mais qui ne m’aime plus. Ça me chagrine. La plus belle créature jamais rencontrée? Frédéric Dard. Un jour, il m’a dit: «Quand je pense à ma belle âme, si Dieu avait été sympa, il m’aurait donné le physique qui va avec; je serais un vrai Don Juan.» Choisissez un Georges: Harrison, Pompidou ou Brassens? Les trois. J’ai toujours préféré les Beatles aux Stones. Sous Pompidou, on a vécu des années de pur bonheur. Brassens, j’ai eu la chance de le rencontrer. Il voulait que je le tutoie, je n’y suis pas arrivé alors que je dis «tu» à tout le monde Une mauvaise pensée? La luxure, bien sûr, même si mon principal défaut reste le trop-plein d’enthousiasme. Je m’emballe et je reçois des monceaux d’ingratitude. Qu’est ce qui vous endort? Ma mémoire. Je me repasse mes belles rencontres: Brassens, Delon, Gainsbourg, Chirac, De Funès. Et des images de mon enfance aussi.

Le remerciement de la télé publique vous a-t-il laissé des rancœurs? Le remerciement? La grosse saloperie, plutôt. On a privé les gens plus que moi. On a pris une décision unilatérale, sans consulter personne. De la part d’une chaîne privée, pourquoi pas. Mais là, il s’agit des deniers publics! On a voulu écarter «l’homme blanc de plus de 50 ans». J’appelle ça de la discrimination. La loi l’interdit. On me reprochait le côté désuet de mes émissions. J’assume. Et je ne vais pas lire mes enthousiasmes sur un prompteur comme tous les autres.

La TV, c’était mieux avant? La TV ne m’aime plus. Et c’est réciproque. Aujourd’hui, elle est conditionnée à 95% par le pognon. On met des mecs autour d’une table avec des sujets qui buzzent. On se fout de la bobine des invités. Je ne sais pas faire ça. Je ne suis pas dans ces codes. Alors, je m’amuse ailleurs.

«Je suis une toupie. Si je ne tourne pas, je tombe.» Patrick Sébastien

Des livres, des disques, des shows… Vous n’arrêtez jamais. C’est maladif? Je suis une toupie. Si je ne tourne pas, je tombe. En ce moment, je m’occupe de mon nouveau journal de jeu, je finis mon prochain livre «derrière les grilles». J’ai enregistré un album cet été, je tourne avec la pièce «Louis XVI.fr», tout en préparant la tournée des cabarets. Il y a des mecs qui sortent un album tous les dix ans et qui se plaignent. Quand on aime les gens, on donne. Ce n’est pas une histoire de gagner des mille et des cents. C’est du don. Non, je ne prends jamais de vacances. Les vacances, c’est tous les jours quand on aime ce qu’on fait.

Avez-vous des héritiers dans le métier aujourd’hui? Non, je n’en vois pas. L’héritier, c’est moi. De Dard, Coluche, Philippe Léotard, Gainsbourg. C’est avec les gens intelligents qu’on rigole le plus. Des amis? Pas des masses dans la profession. Des copains, plein. J’ai aidé à démarrer la carrière de pas mal de monde: Dujardin, Dany Boon, Canteloup, Shirley & Dino. À l’Olympia, en 1983, j’avais une petite chanteuse en première partie. Elle s’appelait Céline Dion. Cela dit, je n’aurais jamais cru qu’elle ferait une telle carrière. Là, j’ai reçu un message de Laurent Gerra (il montre son portable). Dupontel, le soir de son César, m’a envoyé un message: «Tout ça a commencé le jour où tu m’as sorti de ma chambre de bonne.» C’est sympa.

Avez-vous conscience d’incarner un certain esprit gaulois, paillard et rigolard? J’assume totalement. J’aime la joie, j’aime donner du bonheur, je me fous des décideurs. Si tu savais le nombre de témoignages d’amour que je reçois tous les jours. Les gens ont peut-être aimé une chanson, une émission, un livre, une pièce. Ils aiment ce que je suis. Mon père ne m’a jamais reconnu, ce n’est pas la peine de potasser Freud pour piger que j’en chercherai toujours de la reconnaissance. La roulette et l’alcool ont fini par m’amener plus d’emmerdes qu’autre chose. L’amour, jamais.

On vous a souvent entendu commenter l’actualité politique avec une certaine verdeur. Que vous a inspiré le mouvement des «gilets jaunes»? Il est arrivé exactement ce que j’avais prévu dix ans auparavant avec mon parti, le D.A.R.D. (ndlr: Droit au respect et à la dignité). Cette colère-là n’est pas près de s’éteindre. Une partie des gens est prise entre deux étaux. D’un côté les décideurs, les hauts fonctionnaires, les patrons, qui sont au-dessus des lois. De l’autre, la racaille que la loi ne punit pas. Entre les deux, on étouffe. Je me suis reconnu dans le mouvement des «gilets jaunes», en tout cas au début. Mais je n’aime pas que l’on crache sur tout le monde. Je parle aux politiques. Je bouffe avec eux. J’ai des amis parmi eux, et de tous les bords. Mais je ne soutiens personne.

