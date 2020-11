Titre mondial de boxe en jeu – Patrick Kinigamazi, le poids de forme et le choc des générations Testé positif au Covid-19 il y a trois semaines, le boxeur carougeois est impatient de monter sur le ring, ce vendredi à Fondi, face à l’Italien Michael Magnesi. Il est toujours aussi confiant mais un peu plus préoccupé. Pascal Bornand

Patrick Kinimagazi est prêt, mais il redoute le verdict des juges italiens. Pierre Albouy

Il y a trois semaines, Patrick Kinigamazi avait un pied dans l’avion et la tête sur le ring du palais des sports de Fondi, là où le titre mondial IBO des superplumes lui tendait les bras. Puis, deux jours avant le gong, un méchant gnon viral l’a mis à terre et l’a envoyé en confinement. «Sur le coup, ça m’a fait mal, je ne m’y attendais pas. Le report du match a été un soulagement», se souvient le boxeur du CP Carouge.

Ce jeudi, il s’est envolé pour Fiumicino et, vendredi soir (en direct sur la chaîne SportItalia), il défiera le jeune frappeur italien Michael Magnesi, de douze ans son cadet. L’affiche et le timing sont les mêmes, le défi toujours aussi extrême. Comme si rien ne s’était passé? «Ce serait mentir de dire que ce coup d’arrêt forcé ne m’a pas perturbé», répond Kini, 37 ans, champion du monde en titre WBF et ancienne terreur du kickboxing.