Un pied dans chaque monde – Patrick Ischer marie ses goûts pour le camion et la sociologie Ce Chaux-de-Fonnier possède un permis poids lourd et un doctorat en sociologie. Une bourse va lui permettre de lier ses deux passions. Portrait. Michel Audetat

Le Neuchâtelois Patrick Ischer (ici chez lui) a su lier ses deux passions: la sociologie et les poids lourds. Yvain Genevay / Tamedia

Patrick Ischer a passé son permis poids lourd en 2010, puis il a soutenu une thèse de doctorat en sociologie cinq ans plus tard. On imagine deux mondes que tout sépare. Ayant pourtant un pied dans l’un et l’autre, ce Chaux-de-Fonnier de 42 ans appartient à l’espèce rare des gens avec qui l’on peut discuter aussi bien des théories sociologiques de Pierre Bourdieu que de la difficulté à manœuvrer un semi-remorque sur une route de montagne.

Ces deux mondes sont toutefois en train de converger. Adjoint scientifique à la Haute École de gestion ARC, à Neuchâtel, Patrick Ischer vient d’obtenir une bourse du Fonds national suisse (FNS) pour étudier comment les transporteurs routiers suisses réagissent aux nouvelles contraintes environnementales, politiques et économiques. Et comment cela se répercute sur les conditions de travail des camionneurs.