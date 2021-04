Tribune des Arts – Patrick Gutknecht fête les 20 ans de sa galerie C’était le 1er octobre 2000. Le Genevois s’installait en Vieille-Ville, tout d’abord du côté de la Grand-Rue, avant d’occuper son arcade actuelle. Andrea Machalova

La soixantaine d’objets sélectionnés, vingt par catégorie qu’il représente, racontent, chacun à sa manière, l’histoire de la galerie et de son fondateur. Steeve Iuncker-Gomez

Mieux vaut tard que jamais. Cet accrochage anniversaire, Patrick Gutknecht l’avait prévu déjà à l’automne dernier. Comme en témoignent les autocollants dissimulant les anciennes dates d’ouverture sur les cartons d’invitation envoyés aux collectionneurs et à la presse. Mais c’était compter sans de nouvelles fermetures. «Fin octobre, tout était prêt, les invitations étaient écrites, les timbres collés. Il ne restait plus qu’à les déposer à la poste», se souvient le galeriste, qui a dû prendre son mal en patience.

Passion de jeunesse

Alors, pour fêter ce jubilé comme il se doit, il a offert à sa galerie un nettoyage de printemps. Il n’y a laissé exposés qu’une soixantaine d’objets, vingt par catégorie qu’il représente, à savoir les arts décoratifs du XXe siècle, la photographie contemporaine et les cannes anciennes. C’est par ces dernières que son amour pour les beaux objets est né. Il n’était pas encore adolescent qu’il parcourait les marchés aux puces et les antiquaires à la recherche de la perle rare. Sa mère, Rosita, jamais trop loin, le guidant dans ses choix. Cet accrochage anniversaire, elle a d’ailleurs tenu à le préparer avec lui. Comme tous les précédents. Chez les Gutknecht, on travaille en famille.

Des objets et leurs histoires

Parmi la soixantaine d’objets sélectionnés, de nombreux présentent un lien particulier avec la galerie et son fondateur. À commencer par ce bureau de Jacques Adnet, un designer avec qui Patrick Gutknecht travaille presque depuis ses débuts et qui, en plus de son style caractéristique Art déco, présente un pedigree intéressant pour avoir appartenu à Karl Lagerfeld. «Dans dix ans, il aura 100 ans, pourtant le design n’a pas vraiment vieilli. J’aime ses lignes pures», commente le galeriste, qui n’a pas hésité à aller piocher des pièces d’exception dans sa collection personnelle.

C’est notamment le cas de cette canne présentant, en guise de pommeau, un petit perroquet en ivoire ou de ce portrait de Marlon Brando, réalisé en 1958 à Tahiti par Willy Rizzo. Un designer et photographe italien qu’il avait exposé à Artgenève en 2013, seulement quelques semaines avant son décès. «Mais il y a également Jean-Baptiste Huynh, après qui j’ai dû courir un moment avant de le convaincre d’exposer chez moi…» Comment? Pour le découvrir, rendez-vous à la galerie Patrick Gutknecht jusqu’au 19 mai.

