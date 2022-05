Patrick Fischer, dans quel état d’esprit êtes-vous à quelques heures de l’entrée en lice de l’équipe de Suisse au Mondial?

On est super excités d’enfin commencer notre tournoi. L’équipe a travaillé de manière très dure durant l’entier de cette longue préparation. L’état d’esprit affiché nous a donné de la confiance. On se sent prêts et on se réjouit de disputer notre premier match. La pression et l’excitation sont en train de monter, mais ce sont des sentiments positifs. C’est aussi pour ressentir ce genre d’émotions qu’on fait ce job.