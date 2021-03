Le danseur étoile est décédé à 61 ans d’une maladie foudroyante. Le journaliste et écrivain Jean Pierre Pastori, auteur de «Patrick Dupond. La fureur de danser» (Éd. Favre) en 1982, lui rend hommage.

«Patrick Dupond était un cheval fou et le grand public adorait ça»

Forcément sous le choc du décès surprenant et prématuré du danseur français Patrick Dupond, Jean Pierre Pastori retrace la carrière et la vie d’un homme dont l’aura dépassait de loin le cadre strict de la danse.

Le journaliste et écrivain Jean Pierre Pastori.

Patrick Dupond a brillé très jeune, non?

Oui, il est monté très vite et malheureusement redescendu très vite aussi. Il n’avait que 17 ans quand il a remporté le somptueux concours international de Varna en Bulgarie. Cela l’a propulsé au rang de star, non seulement dans son milieu, mais aussi en dehors. Il a fait la une du journal sportif «L’Équipe» et était notamment interviewé par Yves Mourousi, alors journaliste vedette du petit écran.