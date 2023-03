Chanson culte – Patrick Coutin aime encore «Regarder les filles» L’auteur du fameux tube de 1981 a eu plusieurs vies. Le Français a travaillé avec Dick Rivers, écrit une bio de Jim Morrison. Entretien alors que le vétéran sort l’album «L’homme invisible». Boris Senff

Patrick Coutin, 70 ans, récidiviste «compulsif» qui sort l’album «L’homme invisible». FREDO SLIM

Pas de «J’aaaiiime!» orgastique au téléphone. Sur la base du tube «J’aime regarder les filles» (1980), il serait naïf d’imaginer le chanteur français comme un parangon du machisme démonstratif, prompt à dégainer les formules lourdes et les réflexions à l’emporte-pièce. Patrick Coutin a plutôt la voix douce et le propos mesuré quand il s’agit de revenir sur sa carrière aussi étrange que multiple, marquée à jamais par ce succès pop – ou plutôt rock – qui enflamma les esprits de ceux qui rêvaient les plages chauffées à la crème d’un érotisme solaire et réactivé à de nombreuses reprises, notamment par Bob Sinclar en 2008.