43e édition de la course – Patrick Chappatte signe l’affiche de l’Escalade Le dessinateur a mis son talent au service de l’événement, repoussé d’un an et toujours suspendu à la décision du Service du médecin cantonal. Pascal Bornand

Tadesse Abraham, le parrain de la course, la Mère Royaume en baskets et Patrick Chappatte, l’auteur de l’affiche. DR

C’était jeudi, au Village du Soir, l’espoir chevillé au corps. Devant une assistance ravie, la 43e Course de l’Escalade a dévoilé son affiche, signée Chappatte. C’est un rituel qui, d’ordinaire, a lieu au printemps, un peu comme on publie un acte de naissance. L’an passé, le dessinateur du «Temps» avait dû garder sa planche dans ses cartons. Le Covid-19 sévissait, même couché sur le papier. Il a fallu se confiner, vivre autrement, prendre son mal en patience, repousser la manifestation à des jours meilleurs.

«Elle aura lieu, en vrai»

Un an plus tard, le virus court toujours, mais il est traqué. S’il n’a pas encore déguerpi, la vie a pu reprendre progressivement son cours. Et la course à pied aussi. Et l’Escalade sûrement. C’est la conviction et la résolution de ses organisateurs. «Elle aura lieu les 4 et 5 décembre», a décrété Jerry Maspoli. En vrai, sans recours virtuel, en préservant son esprit populaire, affirme-t-il.

Le responsable a parlé d’une «formule magique» en évoquant le protocole de protection béton adressé au Service du médecin cantonal. Avec obligation du pass sanitaire, jauge réduite de moitié et strict périmètre de sécurité dans les Bastions. «Je crois que l’on ne peut pas faire mieux pour être dans les clous», affirme-t-il. Seul souci, l’instance compétente n’a pas encore réagi à la demande. L’Escalade se tient les pouces. Elle espère que son dossier n’est pas enfoui sous la pile, qu’un feu vert, ou tout au moins un préavis positif, va lui être accordé tout prochainement.

«Les organisateurs m’ont longtemps couru après. S’ils ont fini par me rattraper, je ne me suis pas trop senti légitime pour illustrer un tel événement. Et pour cause, je n’ai jamais participé à la Course de l’Escalade.» Patrick Chappatte, dessinateur de presse

Car le temps presse, on ne met pas en branle une organisation aussi imposante en quelques jours! «Il a bien fallu faire démarrer la machine», confirme Jerry Maspoli. Derrière lui, l’affiche de Chappatte a été dévoilée. C’est un acte symbolique. Le premier pas. L’ample foulée de la Mère Royaume, partie faire ses emplettes au marché, doit rythmer les préparatifs hâtifs de la course.

Croqueur et chroniqueur d’actualité, Patrick Chappatte s’y colle enfin, maillon espiègle d’un peloton de dessinateurs à l’inspiration galopante. «Les organisateurs m’ont longtemps couru après, confie-t-il. S’ils ont fini par me rattraper, je ne me suis pas trop senti légitime pour illustrer un tel événement. Et pour cause, je n’ai jamais participé à la Course de l’Escalade.» Pour le coup, il s’est lancé un défi, la faire en 2021. Si tout va bien, il ne sera pas tout seul…

