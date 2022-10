DR

Patates ou Toussaint?

«Des vacances qui donnent la patate!» Le jeu de mots ne fait mouche qu’à Genève. En France, ce sont les vacances de la Toussaint. Si les écoliers genevois avaient congé pour ramasser les pommes de terre, dans la France catholique, à cette période, c’étaient les chrysanthèmes qui se ramassaient à la pelle. Nos voisins en fleurissent les tombes le 2 novembre, lendemain de la Toussaint. Ce qui visiblement prend plus de temps que les travaux aux champs car les Français ont deux semaines!

Vin ouvert ou au pichet?

Il n’est pas rare dans les cafés genevois d’entendre une tablée commander du vin ouvert. Ne soyez pas surpris si le convive français tend l’oreille. «Pourquoi ne pas prendre un pichet plutôt que du vin au verre?» interroge cet amateur de médoc. «Pas au verre, mais ouvert», précise l’œnologue helvète. «Combien de décis?» s’impatiente le serveur, préférant du coup prendre la commande d’à côté, le temps que les problèmes de vocabulaire soient élucidés. Un conseil: choisissez la bouteille pour ne pas rester en carafe!

Vote ou votation?

La différence réside en une simple terminaison. Elle est pourtant cruciale, elle vous renseigne instantanément sur l’origine de votre interlocuteur. Vous n’entendrez en effet jamais un Français pure souche parler de «votation». Si le terme apparaît dans le dictionnaire français «Littré» du XIXe, il n’est plus utilisé aujourd’hui. Conclusion: les Suisses parlent en vieux français. Au vu du nombre de scrutins organisés chaque année dans le pays, on peut être surpris qu’ils n’aient pas opté pour le mot le plus court.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.