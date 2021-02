Après deux défaites de suite – Pat Emond: «On ne doit pas s’alarmer mais réagir» Pour le coach des Aigles, Ge/Servette n’a pas fait preuve de suffisance contre un Davos qui a profité de ses largesses pour s’imposer mardi aux Vernets. La revanche est programmée ce vendredi dans les Grisons. Christian Maillard

Après deux défaites de Ge/Servette d’affilée, Patrick Emond ne s’affole pas. ERIC LAFARGUE

Ge/Servette, qui reste sur deux contre-performances, a-t-il fait preuve d’arrogance dimanche à Berne en Coupe de Suisse (3-2 tab) et mardi contre Davos (4-5)? La question mérite d’être posée. «Je me rends surtout compte que certains joueurs n’ont pas la haine de la défaite, s’insurge le président Laurent Strawson. Les mecs doivent mûrir, grandir et rapidement comprendre que le sport c’est une équation à zéro inconnue, que tu peux chercher toutes les théories possibles, le résultat c’est la seule vérité.»

«Quand on a rejoint le vestiaire et qu’il n’y avait que 2 à 0 pour les Genevois alors que nous avions six heures de car dans les jambes et seulement trois lignes d’attaque, on s’est dit que le coup était encore jouable.» Valentin Nussbaumer, attaquant de Davos