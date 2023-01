Hockey sur glace – Pat Emond: «Je suis prêt à relever un nouveau défi» Quatorze mois après son licenciement, l’ex-coach de Ge/Servette a tourné la page. Le Québécois est retourné dans des patinoires, mais pas aux Vernets, la cicatrice est trop fraîche. Les Aigles, il les a revus jouer à la télé et en parle. Christian Maillard

Patrick Emond a eu besoin de se ressourcer chez lui, au Québec. YVAIN GENEVAY

C’était le 10 novembre 2021, donc il y a bien plus d’un an maintenant. Près de quatorze mois ont passé depuis que Pat Emond a été démis de ses fonctions par Ge/Servette après une défaite de trop à domicile, contre le néo-promu Ajoie. S’en est suivie, pour cet homme de terrain, une longue période noire qu’il a dû digérer. La pilule était amère: après ce licenciement «dur à encaisser» et une grosse boule à l’estomac, le Québécois a eu besoin de se ressourcer chez lui , outre-Atlantique.