Hockey sur glace – Pat Emond deux ans de plus à Genève-Servette L’entraîneur canadien des Aigles a prolongé son contrat jusqu’en 2023. Tout son staff poursuit aussi l’aventure. Yves Desplands

Pat Emond est en poste depuis 2019. Eric Lafargue

Genève-Servette a annoncé ce jeudi la prolongation du contrat de son entraîneur Pat Emond (56 ans), et de son staff, pour deux années, soit jusqu’au terme de la saison 2022-2023. Nommé à la tête de la première équipe en avril 2019, le Canadien est présent dans l’organisation genevoise depuis 2010. Il a coaché les juniors élites qu’il a portés deux fois au titre de champions de Suisse. Cette saison, il a mené les Aigles en play-off pour la deuxième fois, et vivra sa première expérience des séries finales, annulées l’an dernier en raison de la pandémie.

Pat Emond pourra continuer à travailler en compagnie de ses assistants, Louis Matte et Jan Cadieux, qui ont aussi prolongé leurs contrats, tout comme l’entraîneur des gardiens, Sébastien Beaulieu, désormais assisté par Mathieu Fernandes. Gaëtan Brouillard (entraîneur physique) et Kevin Oulevey (vidéo) poursuivent aussi l’aventure, on ne change pas une équipe qui gagne.

«Je suis très heureux de cette prolongation» Pat Emond

Dans le communiqué du club genevois, Pat Emond se dit satisfait: «Je suis très heureux de cette prolongation avec le Genève-Servette. C’est une belle marque de confiance de la part du Club et j’ai vraiment hâte de continuer à travailler avec notre groupe de joueurs tout en intégrant les jeunes à l’équipe. Je suis également ravi de pouvoir le faire avec le même groupe qui compose le coaching staff. Le GSHC m’a donné ma chance et je suis fier de le représenter».

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.