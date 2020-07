Loi sur les étrangers – Passeur, truqueur, profiteur, il est expulsé de Suisse Un requérant d’asile bangladais a employé des clandestins, joué au marchand de sommeil et conclu deux mariages de complaisance. Les juges fédéraux ont sévi. Arthur Grosjean

Le Tribunal administratif fédéral Les juges de Saint-Gall ont peu goûté au plaidoyer du requérant d’asile bangladais. Ils viennent de confirmer son expulsion du territoire suisse. Tribunal administratif fédéral

Certains requérants d’asile font tourner en bourrique les autorités suisses. On le découvre à la lecture du récent jugement du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui a entériné l’expulsion d’un ressortissant du Bangladesh et confirmé son expulsion du territoire pendant 5 ans. L’homme a multiplié les infractions sur plus de vingt ans: mariages de complaisance, emploi de clandestins dans la restauration, activité de marchand de sommeil et enrichissement illégitime.