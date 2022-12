Achats en France voisine – Passer la frontière vaut toujours le coup Dans les supermarchés de Divonne-les-Bains ou Pontarlier, les prix ont considérablement augmenté. Mais pas de quoi hésiter avant d’aller y faire les courses. Marie Maurisse

Même avec une inflation galopante côté français, les prix de la viande restent bien plus bas que ceux proposés en Suisse. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP) AFP

Alors que les prix de l’alimentation prennent l’ascenseur en Suisse romande, se tourner vers la France voisine est-il encore une solution? D’après une enquête de France Info, le coût d’un panier type de 37 produits a explosé dans les régions frontalières de la Suisse. Il est 15% plus élevé qu’il y a un an en Haute-Savoie, 14% dans l’Ain, 14% dans le Doubs et 12% dans le Jura.

Cela suffira-t-il à décourager les Vaudois, nombreux à passer la frontière le samedi pour pouvoir remplir leur caddie sans grever leur budget. Dans l’Ain, le kilo de farine a pris 43% en un an, et les six steaks hachés 30%.

Du simple au double

Mais que les familles se rassurent: la semaine dernière, au Carrefour de Divonne-les-Bains, un kilo d’entrecôte Charal valait 30 euros, contre 65 francs à la Migros de Pully. Le calcul est le même concernant le poisson: à Divonne, le saumon frais est à 24 euros le kilo, tandis qu’à la Coop, le Prix Garantie coûte 30 francs le kilo.

Au Leclerc de Pontarlier, le bloc de foie gras Larnaudie revient à 65 euros le kilo, soit 2,5 fois moins que le Labeyrie en vente à la Migros de Pully en ce moment.

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.