LIVRES | Fr. 29.50 de rabais sur l’offre Duo Opage – Passeport Gourmand Genève 2021-2022 et 2 bouteilles offertes! Découvrez une édition aux saveurs de tous les records! Plus de diversité, plus de qualité, plus de nouveautés…

Passeport Gourmand Genève 2021-2022 et 2 bouteilles offertes DR

Messager de l'innovation et de la diversité du vignoble genevois, «L'Esprit de Genève» est un vin rouge d'assemblage qui réunit des encaveurs genevois désireux de porter l'esprit de Genève à l'extérieur du canton. Achetez une édition Passeport Gourmand Genève 2021-2022 et découvrez «L'Esprit de Genève» grâce aux 2 bouteilles 75 cl qui vous sont offertes (millésimes 2018 et 2019)!

Face à la crise, la gourmandise…

Avec ses 145 adresses triées sur le volet qui servent des spécialités venues des quatre coins du monde, le nouveau Passeport Gourmand ne vous laissera pas sur votre faim. Exotiques ou régionales, traditionnelles ou gastronomiques, authentiques ou raffinées, les tables de cette édition 2021-2022 célèbrent une fois de plus le bien-vivre.

Avec un seul guide, ce sont jusqu’à 6 convives qui bénéficient de réductions de 20 à 50% durant 12 mois (le guide est valable une année dès la date de commande).

Prix et informations sur l’offre Duo Opage*:

Prix abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 80.–* (avec deux bouteilles offertes)

Prix non-abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 109.50* (avec deux bouteilles)

Prix non-abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 95.–* (sans les bouteilles)

Le guide et les bouteilles seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur.

Délai de livraison sous 4 jours ouvrables. Dans la limite des stocks disponibles.

* Frais d’envoi inclus.

