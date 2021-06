Justice genevoise – Passage à tabac à Plainpalais: l’enquête se prolonge Le Tribunal demande au Parquet de creuser davantage cette affaire dans laquelle le plaignant s’est retrouvé avec le crâne ouvert et une jambe cassée. Fedele Mendicino

La violente agression a eu lieu début 2020, sur la plaine de Plainpalais. LAURENT GUIRAUD

L’an dernier, nous relations une agression qui avait eu lieu le 11 janvier vers 4 h du matin sur la plaine de Plainpalais. Après ce passage à tabac, le plaignant, âgé d’une trentaine d’années, s’était retrouvé avec le crâne ouvert et une jambe cassée, nécessitant une opération d’urgence et une hospitalisation. Selon nos renseignements, le Ministère public a bouclé ce printemps son enquête en vue du renvoi du prévenu devant le Tribunal correctionnel, notamment pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves. «Mais le tribunal vient de retourner la procédure au Ministère public pour que les parties soient confrontées aux images de l’agression, confirme Me Robert Assaël, avocat de la victime. Une épreuve de plus pour mon client!» Ce transfert du dossier vise également à identifier et entendre un homme filmé qui portait un pantalon blanc le soir des faits.