Covid et enseignement supérieur – Pass sanitaire étendu: «Nous avons dû choisir entre deux maux» Le recteur de l’Université de Genève et le directeur des HES-SO détaillent les modalités d’application de l’obligation du certificat Covid. Entre agents de sécurité, tests gratuits et droit à l’éducation. Aurélie Toninato

L’accès au bâtiment d’Uni Mail reste ouvert à tous, mais le pass est obligatoire pour se rendre dans les salles de cours. TDG

Depuis lundi, le certificat Covid (preuve de vaccination, de guérison ou de test négatif) est obligatoire pour aller au restaurant, au cinéma ou au fitness. Il l’est aussi pour étudier dans les hautes écoles. Mercredi, le Conseil fédéral leur avait laissé le choix: limiter la jauge aux deux tiers des capacités des salles ou instaurer le pass sanitaire. L’Université de Genève (UNIGE), comme la majorité des grandes écoles suisses, a opté pour la deuxième option. Le point sur son application.

«Une surprise»

Le recteur de l’UNIGE, Yves Flückiger, confie qu’il ne s’attendait pas à cette annonce fédérale. «C’était une vraie surprise. On sentait venir l’extension pour certains secteurs, mais pas pour les hautes écoles.» Entre les deux possibilités offertes, il dit avoir dû choisir «entre deux maux». Celui qui préside également la faîtière Swissuniversities déclarait fin août dans nos colonnes qu’«à l’Université, imposer le pass sanitaire est impossible». L’impossible est devenu possible? «Non, répond-il. Contrôler toutes les entrées et nos 25’000 usagers reste irréalisable. Nous allons plutôt mettre sur pied des contrôles aléatoires.»