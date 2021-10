Restrictions sanitaires – Pass Covid: aucun restaurateur n’a été sanctionné Les inspecteurs du Canton ne sont tombés sur aucun mauvais élève. Pour les exploitants, faire respecter la mesure a un coût. Chloé Dethurens

Aucun cafetier-restaurateur n’a été amendé à Genève depuis l’introduction du pass sanitaire, hors boîtes de nuit. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Le contrôle des certificats Covid dans les cafés et restaurants genevois (hors établissements nocturnes) n’a pour l’instant donné lieu à aucune sanction, a appris la «Tribune de Genève». Comment est-ce possible, alors qu’une minorité de mauvais élèves existe, selon des témoignages récoltés? Le Canton n’a pas relevé d’infractions et constate que les règles sont bien respectées. Ce malgré le fait que la charge du pass sanitaire soit lourde pour les exploitants, comme le montre un sondage.

«Mardi, je suis allée boire un verre dans un bar, à l’intérieur. Je me suis assise, et on ne m’a strictement rien demandé.» Comme a pu le constater Irène*, Genevoise de 35 ans, certains lieux publics ne jouent pas le jeu du pass sanitaire, ou de manière aléatoire. Idem pour Sophie* et d’autres clients à qui nous avons pu parler. «Récemment, je n’ai pas eu à montrer ma carte d’identité alors que je mangeais dans un fast-food.»