Exposition d’art contemporain – Pascale Favre compose de délicats souvenirs de montagnes À la galerie Ligne Treize, l’artiste genevoise dessine à l’encre et à l’aquarelle les images qu’ont imprimées dans sa mémoire ses randonnées alpestres. À découvrir jusqu’au 4 décembre. Irène Languin

«Moiry», 2021, encre de Chine et aquarelle sur papier. PASCALE FAVRE «Col de Valpelline», 2021, encre de Chine et aquarelle sur papier. © Pascale Favre/Courtoisie galerie Ligne Treize «Stafel», 2021, encre de Chine et aquarelle sur papier. © Pascale Favre/Courtoisie galerie Ligne Treize 1 / 3

Point de sommets noirs et oppressants ni d’abrupts versants rocailleux dans la montagne de Pascale Favre. À rebours des vues frontales qui occupent souvent le champ pictural du paysage alpestre, l’artiste genevoise capte cimes et vallées en quelques à-plats colorés et une poignée de traits délicats: mêlant aquarelle et encre de Chine, ses dessins se déploient en toute légèreté sur le papier. Une quarantaine de ces œuvres réalisées en 2021 sont actuellement réunies sous le titre de «Repérages» à la galerie Ligne Treize, à Carouge.