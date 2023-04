Tour de Romandie – Pascal Richard a été spectateur, acteur, vainqueur, le voilà organisateur Victorieux de la boucle romande en 1993 et 1994, le champion olympique d’Atlanta est désormais président du comité d’organisation du contre-la-montre de ce vendredi à Châtel-Saint-Denis. Christian Maillard - La Chaux-de-Fonds

Pascal Richard, ancien cycliste et président du comité d’organisation de Châtel-Saint-Denis, pose lors d’une conférence de presse de la 76 e édition du Tour de Romandie, le jeudi 13 avril 2023 à Chatel-Saint-Denis. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Il a deux prénoms en or qui ont fait de lui un grand nom dans le peloton, un champion olympique de renom. Pascal Richard, qui a aussi porté le tricot arc-en-ciel de champion du monde de cyclocross, sans compter des victoires au Giro, au Tour de Suisse et sur le Tour de France, a toujours un petit vélo dans sa tête et dans son cœur, où cette petite reine a bercé très jeune sa carrière. «Je me souviens encore de la première fois où j’ai vu passer les coureurs du Tour de Romandie au bord de la route, avec mon père, c’était en 1978!»