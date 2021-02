Commerce en ligne – Pascal Meyer, un trublion chez les institutionnels Longtemps ovni de la scène entrepreneuriale, le CEO de QoQa est désormais courtisé par de grands acteurs traditionnels. Instrumentalisation ou valeur ajoutée réelle? Joan Plancade

«Pour des institutions, l’électron libre devient rassurant, car tout le monde voit que les lignes bougent. Cela dit, je veux qu’on me prenne pour ma valeur et pas pour mon image.» – Pascal Meyer Florian Cella (archives)

En apparence, au siège de QoQa, rien n’a changé, surtout pas la mentalité du patron et fondateur du site communautaire de vente en ligne. Accueil chaleureux et bienveillant, Pascal Meyer offre le café et se dirige vers le lave-vaisselle qu’il «vide en général». Une image de simplicité qu’il cultive à l’envi: «Si le téléphone sonne et que je suis là, je prends. Quand je dis «Pascal de QoQa», les clients ont souvent du mal à croire que c’est moi au bout du fil.»