In-game photography – Pascal Greco capture l'Islande sans sortir de chez lui Le photographe et réalisateur genevois a testé durant le confinement un nouveau mode d'expression et en a fait un livre.

Des paysages d’Islande photographiés par le Genevois Pascal Greco. PASCAL GRECO

On scrute le carré de 10 sur 10, on dégaine une loupe pour traquer les indices, mais le papier, très structuré, reste muet. Les 55 images du nouveau livre de Pascal Greco, «Place(s)», sont-elles des clichés de paysages – un récit de voyage comme l’explorateur de contrées lointaines les aime? Sont-elles, une fois n’est pas coutume chez le Genevois, des photographies de peintures?

Un tableau met le lecteur sur la piste. Ces végétaux étranges, rose, jaune, bleu et violet, réunis en bouquet comme du corail sous la mer, ne sont ni réels, ni nés sous le pinceau d’un artiste, on en prend le pari. Pascal Greco vend la mèche: ils ont été conçus dans l’officine d’un génie du code, un de ces programmeurs spécialisés dans le design de jeux vidéo.

Paysages très soignés

«J’avais projeté de me rendre en Islande pour la troisième fois en avril 2020, afin de poursuivre un travail sur l’architecture, raconte le photographe. En mars, le gouvernement prononce le confinement. Cloué chez moi pour une durée indéterminée, je décide de m’acheter une PlayStation 4 et de me lancer dans le jeu «Death Stranding». L’intrigue, apocalyptique, fait écho à la pandémie. Le protagoniste est un travailleur essentiel qui doit absolument livrer des colis importants. Très vite, je constate que les paysages sont ceux de l’Islande.»

Les mousses d’Islande. PASCAL GRECO

Une idée germe alors. Pascal photographiera l’île nordique depuis son canapé. «La dernière version du jeu propose un bouton permettant de mettre l’action sur pause et de faire disparaître le personnage pour jouir du paysage virtuel, de réalisation très soignée. Et de le photographier. Il y a même un format carré Polaroïd, qui correspond à plusieurs travaux que j’ai faits.»

«C’est de la photographie»

Pascal Greco prend 300 clichés, puis sélectionne les plus réussis pour en faire un livre, «Place(s)». À la fin de l’ouvrage est retranscrit un entretien du Genevois avec Marco de Mutiis, curateur numérique. Photographier un jeu vidéo, est-ce de la photographie? De l’art? De l’art sur de l’art? «Pour moi, c’est clairement de la photographie, répond Pascal Greco, car il y a recherche du sujet, du cadre – je me déplaçais à gauche et à droite à la recherche du bon cadrage –, choix du chablon Polaroïd, des contrastes et de la luminosité.» Marco de Mutiis, lui, «parle plus volontiers de «message photographique» – un terme qui permet une approche plus ouverte des images.» Bluffant, quoi qu’il en soit.

Le vernissage de l’ouvrage aura lieu le 22 octobre à 18 heures au Centre de la photographie Genève. Pascal Greco s’entretiendra d’in-game photography avec la nouvelle directrice des lieux, Danaé Panchaud. Sur chaque livre vendu, 11 fr. seront versés à Choose Love, une association active dans le soutien de personnes fuyant la guerre, la persécution et les dommages dus au changement climatique. Des affiches tirées des images de «Place(s)» seront proposées lors de cet événement.

