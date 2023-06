Métiers du livre: la diffusion – Pascal Cottin, l’arpenteur de la galaxie Gutenberg Ce spécialiste connaît tous les métiers du livre. Il défend aujourd’hui l’édition indépendante et visite les libraires pour aider les auteurs et leurs écrits à s’épanouir. Rencontre. Philippe Villard

Pascal Cottin est aussi l’auteur, avec sa fille Eve Cottin, du livre «Les meilleures citations déprimantes pour bien commencer la journée», paru chez Gallimard en 2014. PVI

Amusé, rieur, malicieux, Pascal Cottin se dit «né dans une bibliothèque». «Mon père et mon grand-père étaient des historiens autodidactes et j’ai baigné dans les livres.» Une sorte de potion éditoriale dans laquelle il est tombé tout petit et qui nourrit la force de sa conviction dès qu’il s’agit de parler de littérature, d’auteurs, de poésie, de bandes dessinées, de revues. De tout ce qui se publie, se feuillette ou se dévore.