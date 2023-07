Un sport clivant – Pascal Buchs, l’exception romande dans un monde de Suisses alémaniques À quelques heures des Mondiaux de course d’orientation dans les Grisons, pour lesquels il n’a pas été sélectionné, le Neuchâtelois tente de nous faire comprendre une discipline pas comme les autres. Robin Carrel

Le Neuchâtelois Pascal Buchs évoque sa passion, son sport: la course d’orientation, méconnue en Suisse romande. Ldd

Il y a des sports comme ça… Prenez le handball, par exemple. Celui-ci cartonne en Suisse alémanique, en Allemagne, en France mais, au milieu de tout ça, les clubs romands rament pour amener ne serait-ce qu’une seule formation dans l’élite helvétique. Pareil pour le biathlon, un sport quasi national à l’est et au nord du pays. Dans la même veine, il y a également le VTT. Les Alémaniques y brillent, allant jusqu’à réaliser un triplé olympique chez les dames. Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot, deux des meilleures vététistes du monde, sont Françaises. En Suisse romande, seul le Neuchâtelois Alexandre Balmer représente cette rive de la Sarine au plus haut niveau.