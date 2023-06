Ouvrage monographique – Pascal Berthoud fait converser géométrie et nature L’artiste genevois sort son deuxième livre, consacré à ses récents travaux de peinture. La publication sera vernie le mercredi 7 juin à la librairie LetuBooks. Irène Languin

Vue de l’exposition qui se tient à la banque Piguet Galland à Yverdon-les-Bains jusqu’au 20 août. JULIEN GREMAUD

Pascal Berthoud est entré en art par la sculpture et cela se sent lorsqu’il peint. Son pinceau façonne la matière par couches successives, déposant sur la toile une sorte de peau minérale qui restitue un effet de marbre ou de moiré métallique. Ensuite, ce fond se voit structuré par de multiples éléments géométriques qui définissent l’espace du tableau – mais ne doivent pas être considérés comme des symboles. Sur cette architecture bidimensionnelle, l’artiste genevois appose enfin le sujet à proprement parler, dont les atours empruntent souvent au monde naturel, icebergs, végétaux ou paysages: «Je crée la profondeur non pas par la perspective, mais par l’accumulation de différentes strates.»

«J’aime travailler au croisement de la figuration et de l’abstraction.» Pascal Berthoud, artiste

Réunissant onze peintures de grand format réalisées entre 2021 et 2023, une publication vouée au travail de Pascal Berthoud vient de paraître aux éditions Infolio. Intitulé «Geometric Forces. Peinture» et assorti d’un texte critique de Rolando Bassetti, directeur du Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains, l’ouvrage sera verni mercredi 7 juin à la librairie d’art genevoise LetuBooks. Il s’agit de la deuxième monographie consacrée à l’œuvre de celui qui enseigne les arts visuels à la HEAD (Haute école d’art et de design de Genève) depuis 2003.

«Betrachten den Mond II», 2023, huile sur toile. JULIEN GREMAUD

Le champ des images

«J’aime travailler au croisement de la figuration et de l’abstraction, affirme le plasticien. Le fait que les éléments soient liés ou non à la représentation n’a pas d’importance pour moi.» C’est pourtant dans le champ des images réelles que s’ancrent ses observations: celles dont le flux d’information nous abreuve, ou celles que produisent les nouvelles technologies pour la médecine ou la géologie.

Des citations plus anciennes empruntées à l’histoire de l’art sont mises en dialogue avec cette iconographie très contemporaine. Pascal Berthoud puise notamment des motifs dans l’œuvre de Caspar David Friedrich (1774 – 1840), considéré comme l’artiste le plus important de la peinture romantique allemande du XIXe siècle. Ruines, concrétions glaciaires ou nuages se retrouvent ainsi transposés, en fragments, dans un nouvel univers, comme la réminiscence flottante de la nature telle qu’elle était avant la déliquescence écologique.

1 / 5 «Escape velocity II», 2023, huile sur toile. JULIEN GREMAUD

La Lune fait l’objet d’une autre mise en perspective. S’inspirant de deux tableaux de C. D. Friedrich, la série «Betrachten den Mond» reprend le détail d’un tronc et l’astre de la nuit pour les réinterpréter et questionner, 150 ans plus tard, la conquête de l’espace. À noter encore que les œuvres de Pascal Berthoud sont actuellement visibles chez Piguet Galland à Yverdon-les-Bains et seront montrées à la galerie Papillon à Ostende cet été et à la fondation WRP à Genève à l’automne.

