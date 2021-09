Volleyeurs genevois diminués – Pas verni, Chênois bricole et s’alarme Remportée par les Français de Tours, la 5e Coupe Fred Fellay n’a pas souri au club local, décimé par les blessures. Inquiétant à six jours du début du championnat. Pascal Bornand

Dimitar Marinkov, le Bulgare de Chênois, s’attaque au bloc de Jovan Djokic, l’ancien pensionnaire de Sous-Moulin, aujourd’hui sous le maillot de Milan. redzonefoto.com

Il y a une vie après un titre national, et pour Chênois, elle n’est pas facile. «C’est très compliqué», confirme Ratko Pavlicevic à l’issue d’une Coupe Fred Fellay qui a souligné, en grossissant cruellement le trait, les limites et les problèmes actuels de son équipe.

En soi, les quatre défaites subies ce week-end, dont la dernière en petite finale contre PowerVolley Milan (0-2), n’ont rien d’inquiétant. Face à une concurrence aussi maousse, le club genevois n’était pas de taille. Non, ce qui est plus alarmant, c’est le bulletin de santé affiché par un effectif en souffrance, et cela à une semaine de l’ouverture du championnat.