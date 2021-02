Les Aigles reçoivent les Lakers – Pas une victime expiatoire Genève-Servette reçoit vendredi les Rapperswil-Jona Lakers. Le Vaudois Igor Jelovac prend du plaisir dans cette équipe formatrice et veut offrir de beaux souvenirs à son futur ex-coach. Robin Carrel

Le grand Vaudois Igor Jelovac (1,95 m). freshfocus

Vendredi soir, aux Vernets, Genève-Servette sera opposé à une formation capable de tout. Les Rapperswil-Jona Lakers ont bien réagi après un mois de janvier compliqué, se payant notamment le scalp de Berne, Langnau et Lugano en l’espace de quelques jours. Mais les Lacustres prennent énormément de buts dès que leurs opposants ont trouvé comment ouvrir les vannes, comme l’indique la récente défaite 9-3 encaissée mardi face à Fribourg Gottéron.

«On est une équipe jeune, ça peut nous coûter au niveau de l’expérience et donc parfois donner des matches comme celui-ci, analyse le Vaudois Igor Jelovac, arrivé à «Rappi» en début de saison. Mais on a un groupe talentueux, qui veut montrer aux «gros» du championnat qu’il peut aussi gagner.» Peu d’expérience, certes, mais une capacité déjà intéressante à rebondir grâce à du caractère. «Oui, j’espère, sourit le Villardou. Ça nous tient à chaque fois à cœur de réagir rapidement. Ça peut paraître bateau, mais on prend match après match. Le club travaille avec des espoirs et il faut des fois en payer le prix.»