Canada – Pas d’exploitation des fonds marins sans réglementation Les fonds marins des océans canadiens ne seront pas minés sans une «structure réglementaire rigoureuse».

Le gouvernement canadien a annoncé jeudi qu’il n’autoriserait pas l’exploitation minière dans les fonds marins de ses océans nationaux sans une «structure réglementaire rigoureuse». Cette annonce a été faite lors du dernier jour du cinquième congrès international sur les aires marines protégées qui se tenait à Vancouver.

«Le Canada ne dispose pas actuellement d’un cadre juridique national qui permettrait l’exploitation minière des fonds marins et, en l’absence d’une structure réglementaire rigoureuse, il n’autorisera pas l’exploitation minière des fonds marins dans les zones relevant de sa compétence», ont déclaré les ministres des Ressources naturelles, des Océans et des Pêches dans une déclaration commune.

«Voilà comment nous assurerons la santé de nos écosystèmes océaniques pour les générations à venir», a complété Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement qui ajoute que «protéger 30% de nos océans doit être plus qu’un simple slogan». Ottawa a également annoncé cette semaine la création d’une nouvelle zone de protection marine dans le Pacifique pour protéger une bande de littoral marin de 10 millions d’hectares s’étendant du sommet de l’île de Vancouver à la frontière entre le Canada et l’Alaska.

Protéger 30% des terres et océans canadiens d’ici 2030

Signé avec plusieurs peuples autochtones, le plan est également un élément nécessaire à la réalisation de l’objectif du Canada de protéger 30% de ses terres et océans d’ici 2030. Un engagement historique pris par les pays du monde entier lors du sommet sur la biodiversité de Montréal en décembre.

«Ce plan constitue une étape importante pour faire progresser à la fois la conservation marine et la réconciliation avec les autochtones», a déclaré Hussein Alidina, spécialiste des aires marines de WWF Canada. «Nous devons maintenant porter rapidement notre attention sur la mise en œuvre de ces aires marines protégées et faire ce qui doit être fait pour qu’elles deviennent une réalité», a-t-il ajouté.

Cette région abrite plus de 64 espèces de poissons, 70 espèces d’oiseaux marins, 30 espèces de mammifères marins, dont l’épaulard, la loutre de mer et le dauphin, et 52 espèces d’invertébrés comme des mollusques, des oursins, des pieuvres… «Nos nations ont de solides antécédents qui prouvent que la conservation menée par les autochtones fonctionne pour la nature et pour les gens», a déclaré Dallas Smith, porte-parole de la Coalition des Premières Nations pour la gestion responsable du poisson.

«Alors que nous nous attaquons aux défis urgents de la perte de biodiversité et du changement climatique, c’est le modèle dont le monde a besoin maintenant», a-t-il ajouté.

