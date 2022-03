Lettre du jour – Pas de Voie bleue à Corsier-Port Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Corsier, 25 février

La Voie bleue ou comment à partir d’une idée intéressante on peut se fourvoyer dans un projet inadapté et non abouti.

Tout d’abord un petit rappel sur l’origine de ce projet lacustre lancé par une banque privée auprès de la CGN et des communes: créer une traversée du lac pour les piétons et les cyclistes, traversée actuellement prévue entre Bellevue et Corsier.

D’après la CGN, le nombre estimé de passagers s’élèverait à 2300 usagers par jour en 2030! Notre village souffre déjà d’être coupé en trois par deux routes à grande circulation, celle de Thonon et celle d’Hermance sans piste cyclable.

En plus de cela, il faudrait y rajouter un trafic conséquent de véhicules qui viendraient déposer ou prendre des «pendulaires» sur des routes et chemins absolument pas adaptés.

La baie de Corsier est certainement l’une des plus jolies de tout le lac Léman, particulièrement calme et sur laquelle s’entraînent des amateurs d’aviron, dont un champion olympique.

En fin de journée, c’est le club de voile de la baie qui prend le relais des nageurs, paddles, etc. Et l’on ne nous propose rien d’autre que d’ajouter des navettes de la CGN matin et soir toutes les trente minutes pour venir perturber et mettre en danger toutes ces activités nautiques.

La baie de Corsier possède de surcroît un site palafittique inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco qu’il faut préserver.

En outre, si l’on souhaite que ces navettes aient un réel succès, il faut s’assurer d’un taux de remplissage conséquent. Or, aucun habitant de Cologny, la Gradelle, Vandœuvres, etc. ne viendra en arrière pour prendre ces bateaux.

Alors soyons intelligents recentrons cette traversée sur un site adéquat. L’emplacement idéal pour cette traversée serait Cologny, en bas de la rampe de Vésenaz.

Ce site offrirait tous les avantages: durée de trajet le plus court, aucun riverain, plusieurs dessertes de bus, pistes cyclables, proximité pour les habitants des grandes communes, arrêt possible en voiture, espace pour les infrastructures nécessaires à un projet d’une telle envergure.

Alors pourquoi ne pas réfléchir à une Voie bleue d’intérêt public?

Hazel et Jakob Roffler

