Deuxième vague de Covid-19 – «Pas de tri «sacrifiant» ces prochains jours» Le nombre d’hospitalisations a dépassé celui du printemps. Y aura-t-il assez de lits? Aurélie Toninato

Professeur Jérôme Pugin, médecin chef du service des soins intensifs des HUG. Lucien Fortubati

Entre le 9 octobre et le 2 novembre, le nombre d’hospitalisations pour Covid-19 aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a été multiplié par… dix. On est passé de 48 cas à 493, indique l’Hôpital. Aujourd’hui, on a atteint les 521.

Le plan d’action Covid des HUG prévoit quatre niveaux, avec la mise en place progressive de lits supplémentaires. Lorsque le dernier palier sera activé, l’Hôpital devrait disposer, selon les données de son communiqué du 15 octobre, d’un total de 870 lits, dont 66 pour les soins intensifs et 79 pour les soins intermédiaires.