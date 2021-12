Encre bleue – Pas de trêve pour Jules! Opinion Julie

OLIVIER VOGELSANG

Les jours filent et nous voici bientôt au terme de cette étrange année. Celle qui suivra risque d’être semblable en tout point à celle qui s’achève. Mais comme l’espoir fait vivre, on se dit que ça ira mieux, grâce à ce que l’on veut bien croire. D’ailleurs, les jours rallongent!

Pendant les Fêtes, l’encre bleue sera aux abonnés absents et reviendra en page avec la rentrée des classes. Mais je serai fidèle au poste aux côtés de Jules, qui ne fait pas de trêve pendant les jours à venir.

Il continuera à recevoir vos dons aux heures d’ouverture de la réception, et ce jusqu’à la fin des vacances scolaires. La banque, elle, accepte les versements à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Il ne faut donc pas se gêner de le faire même après les Fêtes, car la remise de la Thune à la Fondation Partage, au Cœur des Grottes et au CARÉ aura lieu à la rentrée, le temps que les retardataires se manifestent et que je termine les rouleaux de monnaie…

Jules a encore reçu hier des attentions qui l’ont fait chavirer de bonheur. Ainsi la lettre de Calie (9 ans) et Joshua (12 ans): «Nous avons confectionné et vendu des biscuits à Plan-les-Ouates. La vente des biscuits nous a rapporté la somme de 100 francs. Nous la reversons à la Thune du Cœur.» Trop gentil les enfants!

Les grands ne sont pas en reste. Martine et les dames de la porcelaine ont encore œuvré pour notre action de solidarité; la Chorale du Plateau Lancy-Onex est venue apporter sa contribution annuelle et les familles des élèves de la classe de piano de Mme Roll ont participé à la collecte après l’audition. Merci à tous!

Et aussi à la dame qui est venue glisser dans le nourrain de nombreuses pièces anciennes. Des pièces dont certaines ont cent ans, ou plus! Quand je les ai prises, j’ai eu le tournis en imaginant le nombre de mains qui les ont touchées en un siècle… Dingue! Sur ce, bonne dinde, et joyeux Noël!

Envie de participer à la Thune du coeur? Retrouvez ici la marche à suivre.

