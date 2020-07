Motocross – Pas de supercross en 2020, quid de 2021? La halle de Palexpo ne vrombira pas de plaisir en décembre prochain puisque le supercross et d’ores et déjà annulé. L’édition suivante est également en danger. Jean-Claude Schertenleib

Les «fous du guidon» ne seront pas présents à Genève. KEYSTONE

Palexpo S.A., organisateur du supercross de Genève, a annoncé lundi matin l’annulation de l’épreuve qui était programmée les 4 et 5 décembre prochains: «Face aux incertitudes concernant la situation sanitaire, nous avons dû prendre cette décision. Tout le monde sait que le supercross est une discipline sur laquelle règne les pilotes nord-américains; ce sont eux qui créent l’événement et qui donnent tout l’attrait à une telle manifestation. Or, personne ne peut dire aujourd’hui quelle sera la situation sanitaire d’ici le début de l’hiver et comme l’épidémie est décalée aux Etats-Unis par rapport au centre de l’Europe, on ne peut pas savoir ce qui va advenir des compétitions. L’autre grand pays du SX, c’est la France; Genève était un rendez-vous important du SX Tour – le championnat français -, dont les épreuves ont été annulées», explique le service de presse de Palexpo.

«Le Supercross est une manifestation très importante, mais sa réalisation coûte très cher» Le service de presse de Palexpo

Une entreprise qui est directement et très durement impactée par la pandémie de Coronavirus (voir l’annulation du Salon de l’automobile): «Le Supercross est une manifestation très importante, mais sa réalisation coûte très cher, en raison de la logistique à mettre en place. Imaginer une édition 2020 avec moins de spectateurs était tout simplement impossible en termes de rentabilité.»

Et quid du futur, de 2021? «Nous naviguons à vue, il est impossible de faire des projections à aussi long terme», ajoute Palexpo, qui avait racheté l’événement il y a trois ans. Un événement sur lequel plane de plus en plus de nuages.