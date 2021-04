Hautes écoles – Pas de retour en classe pour les universitaires Malgré les assouplissements décidés par le Conseil fédéral, l’Université maintient les cours à distance. Les HES, elles, font revenir des étudiants par rotation. Aurélie Toninato

Les étudiants universitaires devront encore attendre avant de retrouver les bancs des salles de cours. TDG

Mercredi, le Conseil fédéral a annoncé un assouplissement des restrictions sanitaires pour les hautes écoles. Dès ce lundi, l’enseignement en présence est à nouveau possible, avec des conditions: nombre de participants limités à 50 personnes, salles utilisées au tiers de leur capacité et port du masque. La perspective de retrouver le chemin des salles de cours, les échanges directs avec les camarades et les professeurs, a dû en réjouir plus d’un. Mais vendredi, un courrier du recteur de l’UNIGE, Yves Flückiger, a calmé les ardeurs. L’enseignement en ligne sera maintenu jusqu’à la fin du semestre de printemps.