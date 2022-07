Assurances sociales – Pas de réforme de l’AVS sur le dos des femmes La réforme de l’AVS entraînerait une perte de rente d’une année, soit près de 26’000 francs par femme, dénonce vendredi une large alliance de gauche.

La réforme de l’AVS ne doit pas se faire sur le dos des femmes. Une large alliance de gauche, à l’origine du référendum contre AVS21, est entrée dans l’arène vendredi. Ce projet de démantèlement n’est pas acceptable.

La mesure-phare de la réforme AVS 21 est l’instauration d’un même âge de la retraite pour les femmes et les hommes, soit 65 ans. La hausse est prévue en quatre étapes de trois mois chacune. Cette mesure permettra à l’AVS d’économiser 10 milliards de francs sur dix ans.

Pour atténuer les effets pour les femmes proches de la retraite, un régime de compensation est mis en place. Un supplément de 50 à 160 francs sera versé en fonction du salaire pour les femmes qui prennent leur retraite dans les neuf ans qui suivent l’entrée en vigueur de la réforme.

Une perte de 26’000 francs

Pour l’Union syndicale suisse (USS), Unia, le PS et les Vert-e-s, cette réforme entraîne une perte de rente d’une année, soit près de 26’000 francs par femme. Un scandale.

Les femmes touchent déjà un tiers en moins de rentes, rappellent les référendaires. Pourtant, elles s’occupent majoritairement les enfants, les petits-enfants, les proches malades et exercent des métiers astreignants mais peu rémunérés.

La réforme se ferait sur le dos des femmes, critique encore la gauche. De plus, AVS21 n’est que la première étape du démantèlement. Une prochaine étape est agendée pour 2026 et pourrait entraîner une hausse de l’âge de la retraite pour tous. L’initiative des Jeunes PLR demande d’adapter l’âge de la retraite à l’espérance de vie. De plus, des coupes sont à craindre dans le deuxième volet de la prévoyance vieillesse, la LPP.

L’alliance pointe également du doigt la réalité du monde du travail. Les 60 à 64 ans affichent le plus haut taux de chômage. Les employeurs ne leur accordent pas de chance. L’augmentation de l’âge de la retraite ne ferait qu’aggraver cette situation.

Inflation

Parallèlement au relèvement de l’âge de la retraite des femmes, le taux de TVA devra être augmenté. Le taux normal passera de 7,7 à 8,1%, celui pour les biens de consommation courante de 2,5 à 2,6%, et celui pour l’hébergement de 3,7 à 3,8%. Cette mesure devrait rapporter environ 1,4 milliard par an.

Mais, avertit l’alliance, le revenu réel et le pouvoir d’achat des Suisses devrait baisser en raison de l’inflation. Et la hausse des primes-maladie pourrait atteindre 10%. Pour les salaires moyens, la perte de revenu réel serait de 1600 francs par an. Il faut donc absolument empêcher la hausse de la TVA.

Double vote

La population votera deux fois le 25 septembre, une fois sur la réforme AVS21 et une fois sur l’augmentation de la TVA. Un double «oui» est nécessaire. L’augmentation de la TVA ne peut entrer en vigueur que si le peuple accepte les autres mesures, et vice versa.

