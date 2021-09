Éditorial - Pas de quoi trinquer à la baisse des primes!

«Mieux vaut une baisse qu’une hausse», a immédiatement ironisé mardi le patron de la Santé genevoise, Mauro Poggia, à l’annonce des primes maladie 2022. Celles-ci diminueront de 1,8% en moyenne pour les adultes à Genève. Plus largement, la cotisation de l’assurance obligatoire des soins baissera dans toute la Suisse de 0,2%, en moyenne. Une première depuis 2008.

Pas de quoi sabrer le champagne pour autant! Les montants restent trop élevés à Genève, qui se distingue avec sa prime moyenne la plus élevée de Suisse: 478 fr. 20. Bâle-Ville détenait jusqu’à présent ce record peu enviable; sa baisse de prime de 2,4% en moyenne pour les adultes, l’an prochain, explique ce changement dans le classement.

Mais pourquoi ces primes demeurent excessives? D’abord parce que contrairement aux autres années, les coûts de la santé n’ont pratiquement pas bougé en 2020 (+ 0,04%). La pandémie a en effet entraîné le report des opérations non urgentes et la fermeture des cabinets médicaux.

Et puis surtout, les caisses conservent 12,4 milliards de réserves nationales, soit 7 milliards de plus que ce qui est prévu par la loi. Ces réserves excédentaires devraient permettre une baisse beaucoup plus importante des cotisations. À quoi sert ce matelas des assureurs si on ne l’utilise pas lors d’une telle crise sanitaire? Le constat ne donne vraiment pas envie de trinquer!

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler.

