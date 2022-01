Contrainte hivernale – Pas de pitié pour les nonchalants du dégivrage! Un jeune Français établi à Épalinges l’a appris à ses dépens. Il risque un retrait de permis pour avoir mal déneigé sa voiture. La sanction est lourde, mais les risques aussi, rappelle la police cantonale. Corentin Chauvel

Le dégivrage intégral de son véhicule, une pratique hivernale fondamentale. © Philippe Maeder

«Maintenant, s’il faut prendre dix minutes de plus pour dégivrer ma voiture, je le fais.» Lucas, jeune habitant d’Épalinges, risque un retrait de permis et attend fébrilement la décision qui pourrait mettre à mal son travail de commercial. La raison? Quinze cm de neige sur son toit et son capot ainsi que des traces de givre sur son pare-brise.

«La neige était très dure et je n’avais qu’une carte en plastique pour la retirer; comme je n’avais que 500 mètres à faire, j’ai pris le risque, sauf que j’ai croisé les gendarmes», raconte le Français de 26 ans, arrivé il y a tout juste six mois. «Je pensais m’en sortir comme en France avec une bonne leçon de morale, voire une amende, mais ils m’ont dit que j’allais prendre une grosse amende et un retrait de permis, je n’étais pas du tout au courant que cela se passait comme ça ici.»