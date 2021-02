Coronavirus en France – Pas de nouveau confinement, mais les variants progressent Pas de nouveau confinement en France, mais à la veille de la période des vacances scolaires, le gouvernement français a renouvelé son appel à la vigilance. Un confinement a cependant été décidé à Mayotte.

Alors que le variant britannique avait été mesuré à 3,3% parmi tous les cas positifs les 7 et 8 janvier, il se situait à près de 14% en France au 27 janvier, a indiqué à l’AFP le virologue Bruno Lina.

«Ces variants ne constituent pas une menace potentielle mais bien réelle», a prévenu le Premier ministre Jean Castex lors d’un point de presse, en réaffirmant qu’ils «peuvent conduire à des flambées épidémiques» comme au Royaume-Uni, en Irlande ou au Portugal.

Outre les variants britannique et sud-africain, dont la présence sur le territoire français était déjà connue, le ministre de la Santé Olivier Véran a fait état de la détection de 4 cas de variant brésilien, dont «une femme qui revenait de Manaus au Brésil», une ville fortement touchée par l’épidémie.

Pour autant, «la situation ne justifie pas à ce jour» un nouveau confinement, qui «ne peut s’envisager qu’en tout dernier recours», a ajouté le Premier ministre.

Confinement à Mayotte

Ce confinement a cependant été décidé à Mayotte, île française de l’Océan indien, à compter de vendredi et pour une durée de trois semaines, pour lutter contre la propagation des variants, a annoncé le ministère des Outre-mer.

La maladie Covid-19 est responsable de près de 78’000 décès depuis le début de l’épidémie en France.

L’exécutif a renoncé en fin de semaine dernière à imposer un troisième confinement, mais il a renforcé les mesures en restreignant les possibilités de voyager à l’étranger et en décidant la fermeture des grandes surfaces commerciales (plus de 20’000 mètres carrés). De plus, les bars, restaurants et lieux culturels sont toujours fermés depuis la fin du mois d’octobre.

