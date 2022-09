Crise énergétique – Pas de mesures immédiates pour aider les ménages et les PME Lors d’un débat au National, le Conseil fédéral s’est dit conscient des défis posés par l’augmentation des prix. Il temporise toutefois sur les mesures.

«Nous visons le concret et pas l’agitation stérile», a affirmé ce mercredi le ministre de l’Économie Guy Parmelin à Berne. KEYSTONE/Anthony Anex

Le Conseil national a débattu mercredi une nouvelle fois de la crise énergétique. Tous les partis ont déposé des interpellations urgentes qui demandent des explications au Conseil fédéral. Celui-ci ne veut pas prendre de mesures dans l’immédiat.

La guerre en Ukraine a aggravé la crise énergétique qui se faisait déjà sentir depuis de nombreux mois, ont rappelé plusieurs orateurs. Mais le Conseil fédéral n’a pas la volonté de résoudre la crise au profit des consommateurs et des entreprises, a constaté Pierre-André Page (UDC/VD).

Pierre-André Page à Berne en septembre 2019. KEYSTONE/Anthony Anex

Le gouvernement ne peut plus se cacher derrière les travaux du groupe interdépartemental, a abondé Nicolo Paganini (C/SG). Et Philipp Matthias Bregy (C/VS) d’appeler le Conseil fédéral à «être courageux».

«Axpo n’est pas la seule à être «too big to fail», la population suisse l’est aussi», a lancé Cédric Wermuth (PS/AG). La politique et le Conseil fédéral doit agir pour le bien de la population et des entreprises, ont demandé tous les partis.

Cédric Wermuth ce mercredi à Berne. KEYSTONE/Anthony Anex

Pas d’agitation stérile

«Nous visons le concret et pas l’agitation stérile», leur a répondu le ministre de l’Économie Guy Parmelin. «Nous sommes conscients des défis posés par l’augmentation des prix pour les particuliers et les entreprises. Nous ne sous-estimons pas la situation.»

Le Conseil fédéral a rapidement réagi aux problèmes d’approvisionnement dès l’automne 2021, a souligné la ministre de l’énergie Simonetta Sommaruga. «Nous ne voulons pas être prêts pour n’importe quand, mais pour cet hiver.»

Simonetta Sommaruga et Guy Parmelin ce mercredi à Berne. KEYSTONE/Anthony Anex

La Confédération est à pied d’oeuvre pour sécuriser l’approvisionnement en énergie. Des mesures préparatoires ont déjà été décidées. Une réserve hydraulique a été demandée.

Il s’agit aussi de stocker 15% de la consommation annuelle de gaz naturel à l’étranger et d’options sur du gaz non russe, ont rappelé les deux ministres en charge du dossier. Ces objectifs ont déjà été atteints, a précisé le Vaudois en réponse au groupe PLR.

Et de poursuivre en assurant que les négociations se poursuivent avec les pays voisins concernant les accords de solidarité pour l’accès aux réserves.

Pas de mesures immédiates

Interpellé par le PS, les Vert-e-s, le Centre, l’UDC et le PVL sur de possibles solutions pour protéger les ménages et les PME face à l’explosion des coûts de l’énergie, Guy Parmelin leur a répondu qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures dans l’immédiat.

Un groupe interdépartemental a été chargé d’examiner la nécessité d’éventuelles mesures et leur forme, en tenant compte des marchés de l’énergie et des retombées. «Nous attendons les résultats d’ici fin octobre.»

Le Conseil fédéral prépare parallèlement des mesures en cas de pénurie. Et il le fait avec les principaux acteurs concernés. Certaines pistes avancées par les députés sont en cours d’évaluation par le groupe interdépartemental, a assuré Guy Parmelin. «Les travaux avancent. Nous continuons à préparer le passage à une situation de crise. Mais en l’état actuel, les différentes mesures sont suffisantes.»

ATS

