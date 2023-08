Mondiaux de cyclisme – Pas de médaille pour des Suissesses héroïques La Bernoise Marlen Reusser (4e) et la Genevoise Elise Chabbey (7e) ont pesé sur la course en ligne des Mondiaux. Mais elles ne sont pas parvenues à monter sur un podium dominé par la Belge Lotte Kopecky. Chris Geiger

Elise Chabbey a brillé dimanche dans les rues de Glasgow. AFP

Barbara Heeb va devoir patienter une année supplémentaire avant de voir une Suissesse lui succéder au palmarès de la course en ligne féminine aux Championnats du monde. Mais la coureuse saint-galloise, victorieuse en 1996 à Lugano, n’est vraiment pas passée loin de voir, enfin, une compatriote enfiler le maillot arc-en-ciel. Celui-ci a finalement terminé sur les épaules de la grande favorite belge Lotte Kopecky.

Car dimanche, dans les rues sinueuses de la ville la plus peuplée d’Écosse, Elise Chabbey et Marlen Reusser ont pesé sur la course de tout leur poids en multipliant les attaques durant les 154 km du parcours reliant Loch Lomond à Glasgow. La Genevoise, seule à l’avant durant près de 60 km, et la Bernoise ont parfaitement œuvré tactiquement pour permettre à la Suisse d’être l’unique nation représentée par deux coureuses à l’entame de l’ultime boucle.

L’attaque de la Néerlandaise Demi Vollering à 8 km de l’arrivée a toutefois fait éclater le groupe de tête, piégeant les deux Helvètes. Trahie par son corps et perclue de crampes, la lauréate du dernier Tour de France n’a cependant pas pu répondre au contre de la Belge Lotte Kopecky, qui a filé vers la victoire et la médaille d’or.

Derrière, à sept secondes, Vollering a sauvé sa course en remportant l’argent après avoir dominé la Danoise Cecilie Ludwig au sprint. Il n’a finalement manqué que cinq secondes à Marlen Reusser (4e) pour se battre pour les breloques. Quant à Elise Chabbey, admirable de courage et d’abnégation, elle a pris une remarquable 7e place.

À noter que la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, la tenante du titre, a été lâchée par son matériel juste avant que la cloche ne retentisse. Pour la dernière grande course de sa carrière, elle a dû se contenter du 8e rang final.

