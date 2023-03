95es Academy Awards – Pas de gifle aux Oscars mais quelques claques Triomphe pour «Everything Everywhere All at once», Michelle Yeoh et Jamie Lee Curtis. Cécile Lecoultre

Michelle Yeoh, lundi à Los Angeles, lors des 95 es Academy Awards, où la Malaisienne a reçu l’Oscar de la meilleure actrice. EPA/CAROLINE BREHMAN keystone-sda.ch

«Maman, j’ai remporté un Oscar!» s’est exclamé l’acteur Ke Huy Quan avec un bonheur contagieux, la comédie loufoque «Everything Everywhere All at once», raflant sept statuettes sur onze citations dans les catégories majeures. Pareille unanimité dans les disciplines les plus courues constitue une première historique. Mais lundi à Los Angeles, la 95e cérémonie des Academy Awards aura été riche en «premières fois». Ainsi, Michelle Yeoh devenait la première Asiatique à être honorée de l’Oscar de la meilleure actrice. «Pour tous les petits garçons et les petites filles qui me ressemblent et qui regardent ce soir, ce moment représente une lumière d’espoir et de possibilités», a déclaré la fraîche sexagénaire malaisienne.