Coronavirus – Pas de Foire d'automne à Bâle cette année La plus grande et ancienne foire du pays n'aura pas lieu. Sa dernière annulation remonte en 1918 à cause de la grippe espagnole.

La célèbre foire devait attirer jusqu'à 100'000 visiteurs par jour sur les stands et les manèges en plein air dans le centre-ville. KEYSTONE (archives)

La plus grande et ancienne foire de Suisse n'aura pas lieu cette année. Les organisateurs de la Foire d'automne de Bâle ont été informés de son annulation par les autorités cantonales en raison de la pandémie de coronavirus.

Prévue du 24 octobre au 10 novembre, la célèbre foire devait attirer jusqu'à 100'000 visiteurs par jour sur les stands et les manèges en plein air dans le centre-ville. Organiser une manifestation d'une telle ampleur durant la crise du coronavirus serait toutefois «irresponsable», invoque mercredi le gouvernement de Bâle-Ville dans un communiqué.

La Foire d'automne de Bâle a une très longue histoire, liée à la fin du Concile de Bâle en 1449, synonyme de fin d'un essor économique qui a duré 18 ans.

En 1471, l'empereur Frédéric III a accordé à la ville le droit d'organiser une foire en automne, célébrée chaque année depuis lors. Elle a été annulée en 1721 et 1722 à cause de la peste, en 1831 à cause d'une épidémie de choléra et en 1918 en raison de la grippe espagnole.

( ATS/NXP )