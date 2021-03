Coronavirus en Suisse – Pas de festival du Gurten à Berne ni d’Openair à St-Gall cet été Les deux événements ont été annulés pour la deuxième année consécutive en raison de la trop grande incertitude liée à la crise sanitaire.

Au Gurten, 80’000 personnes se réunissent d’habitude pendant quatre jours pour faire la fête. Keystone/Anthony Anex

Pour la deuxième année consécutive, le Festival du Gurten à Berne et l’Openair de St-Gall sont annulés cet été. Les organisateurs des deux événements justifient leur décision par une trop grande incertitude liée à la situation.

«Nos options pour cette année sont épuisées. Pour être honnêtes, nous sommes également fatigués», ont déclaré lundi les organisateurs du festival du Gurten. Le cadre comme de bonnes conditions pour la tenue du festival font défaut, évaluent leurs homologues à St-Gall, qui font le même choix.

Logistiquement impossible

Au Gurten, 80’000 personnes se réunissent d’habitude pendant quatre jours pour écouter des groupes, faire la fête et danser. À St-Gall, près de 30’000 se pressent chaque jour à l’Openair qui dure quatre jours.

Avec une telle foule, contrôler d’éventuels carnets de vaccination ou tester les festivaliers sur le site semble logistiquement impossible pour les organisateurs. À Berne, ils n’imaginent pas non plus réduire la taille du festival: «Un festival du Gurten avec des places assises, une capacité réduite, pas de danse, ce n’est tout simplement pas un festival du Gurten.»

Billets valables pour 2022

Ils ne tiennent pas non plus à remplacer tous les groupes internationaux annulés par des locaux. «À la fin, il y aura x festivals suisses avec tous la même programmation et les mêmes groupes», explique encore les Bernois. A St-Gall, on réfléchit à une mini-programmation pour le week-end de début juillet. Les détails seront annoncés ultérieurement.

Alors que les Bernois n’ont pas lancé les préventes et ni «vraiment commencé à travailler», les billets déjà achetés pour l’Openair de St-Gall restent valables pour 2022. De plus, ils peuvent être rendus dans les 30 jours après la publication du programme, probablement l’automne prochain.

ATS