Ville de Genève – Pas de fermeture du préau de l’école de Pâquis-Centre avant la rentrée 2023 Des interventions policières renforcées seront mises en place dans l’intervalle, ont expliqué les autorités municipales lors de leur traditionnelle conférence de presse de rentrée. Théo Allegrezza

Le préau de l’école primaire de Pâquis-Centre, à la rue de Berne, en juin 2022. Laurent Guiraud

La fermeture du préau de l’école Pâquis-Centre, en proie à des déprédations et au deal de drogue, n’interviendra pas avant la prochaine rentrée scolaire, celle d’août 2023. C’est l’une des annonces faites lundi par la Ville de Genève lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée. Les conseillères administratives Christina Kitsos et Frédérique Perler, chargées respectivement de la Cohésion sociale et de l’Aménagement, ont invoqué des difficultés d’ordre technique liées à la configuration du site et à la nécessité du fait que le Conseil municipal donne – de nouveau – son aval.