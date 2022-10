Football – Pas de doute, Servette est verni: victoire 3-2 à GC Les Grenat menaient 2-0 avec un doublé de Fofana, avant de concéder l’égalisation. Mais un but décisif de Pflücke leur offre trois points bienvenus. Valentin Schnorhk Zurich

Boubacar Fofana était en feu. keystone-sda.ch

On ne sait pas trop d’où il la tire, mais Servette a la bonne idée de faire la paire avec une certaine réussite en ce début de saison. Elle l’a encore aidé à ramener une précieuse victoire 3-2 contre Grasshopper au Letzigrund jeudi, histoire de conforter sa deuxième place en Super League. Avec un but décisif que Patrick Pflücke a dû aller gratter après un cafouillage à la 77e minute. Et cela permet aux Genevois de continuer de vivre avec une certaine confiance.

Et en même temps, pourquoi douter? Il y a des signes qui vous rassurent. Une mi-temps durant, le projet servettien qui a consisté à envoyer des centres vers la surface de GC et à tenter l’un ou l’autre tir improbable semblait devoir convoquer un concours de circonstances pour fonctionner. Le mieux à faire dans ces cas-là? A en croire le Servette FC, il ne suffisait que d’insister. La preuve, c’est ainsi que le match a tourné une première fois dans le bon sens.



En effet, il a suffi d’un centre de Dereck Kutesa terriblement mal renvoyé plein axe par Li Lei pour que Boubacar Fofana allume de l’entrée de la surface et ouvre le score (56e). De quoi légitimer l’approche, d’autant plus que l’attaquant français doublait la mise quatre minutes plus tard, sur un penalty qu’il avait lui-même obtenu (faute de Loosli).

Reste qu’il y aurait tout de même quelques raisons de douter. Parce que plus les matchs avancent, moins les Grenat semblent infaillibles défensivement. La réalité de ce Servette-là, c’est qu’il révèle certaines fragilités. Jeudi, elles avaient déjà été mises en exergue en première période avec deux arrêts décisifs de Jérémy Frick devant Renat Dadashov en une minute (13e), et sur un poteau de Kawabe cinq minutes plus tard.



Mais elles se sont montrées encore plus criantes avec la blessure de Steve Rouiller (qui pallie déjà celle de Séverin) après le 2-0. C’est Anthony Baron (lequel était arrivé de Nyon cet été pour renforcer les M21 et préféré au jeune Monteiro) qui le remplaçait, et ce dernier a dû assister plus ou moins activement au doublé de Hayao Kawabe. D’abord en suivant une déviation de Momoh sur une frappe de Herc (67e), puis après un déboulé côté droit conclu d’une frappe pure petit côté (72e).

Et pourtant, même cette égalisation expresse n’a pas été de nature à les enfoncer. Sans que l’on ne comprenne trop pourquoi, ni comment. Peut-être vaut-il mieux ne pas trop se poser la question, trois jours avant d’enchaîner à Saint-Gall. Ce sera probablement sans Rouiller, ni Antunes (sorti à la demi-heure). Mais toujours avec leur bonne amie?



Grasshopper - Servette 2-3 (0-0)

Letzigrund, 3086 spectateurs. Arbitre: M. Horisberger.

Buts: 56e Fofana 0-1. 60e Fofana 0-2. 67e Kawabe 1-2. 72e Kawabe 2-2. 77e Pflücke 2-3.

Grasshopper: Hammel; Bolla, Loosli, Ribeiro, Li Lei (84e Margreitter); Kawabe (84e Shabani), Ndenge, Schmid (62e Pusic); Herc; Dadashov (62e Schettine), Morandi (62e Momoh).Entraîneur: Giorgio Contini.

Servette: Frick; Diallo, Vouilloz, Rouiller (66e Baron), Clichy; Antunes (33e Pflücke), Douline, Cognat (79e Cespedes); Stevanovic, Fofana (66e Valls), Kutesa (79e Crivelli).Entraîneur: Alain Geiger.

Avertissements: 92e Diallo.

Notes: Grasshopper sans Seko (suspendu), Hoxha, Jeong, Kacuri, Moreira et Nadjack (blessés). Servette sans Bédia, Behrami, Rodelin et Séverin (blessés).

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

